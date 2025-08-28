Susana Giménez desembarca en el streaming: cómo será el programa

Susana Giménez estará al mando de un gran éxito y en esta nota te dejamos todas las novedades sobre el ciclo.

Los rumores de una posible vuelta de Susana Giménez comenzaron a surgir muy fuerte luego de las declaraciones de la conductora y de las reuniones que mantuvo con directivos de Telefe. Lo cierto es que finalmente la conductora vuelve, pero no a la televisión abierta, sino que lo hará en un formato poco común para ella que es el streaming.

Muy pronto se podrá ver a Susana al mando de la conducción de "LOL: Last One Laughing Argentina", una competencia de comedia reconocida en todo el mundo. La conducción estará a cargo del ciclo y será acompañada nada más ni nada menos que de Darío Lopilato quien será coanfitrión.

El programa saldrá al aire el 12 de septiembre y contará con seis episodios, que se verán en 240 países, a través de Prime Video. Se dividirá en dos entregas: los primeros tres capítulos se estrenarán el 12 de septiembre y los últimos tres llegarán el 19.

La conductora de Telefe realizó una publicación en su cuenta de Instagram donde anunció su participación: "Próximo destino de LOL: Argentina. La nueva temporada se estrena el 12 de septiembre en Prime Video".