Susana Giménez desembarca en el streaming: cómo será el programa
Susana Giménez estará al mando de un gran éxito y en esta nota te dejamos todas las novedades sobre el ciclo.
Los rumores de una posible vuelta de Susana Giménez comenzaron a surgir muy fuerte luego de las declaraciones de la conductora y de las reuniones que mantuvo con directivos de Telefe. Lo cierto es que finalmente la conductora vuelve, pero no a la televisión abierta, sino que lo hará en un formato poco común para ella que es el streaming.
Muy pronto se podrá ver a Susana al mando de la conducción de "LOL: Last One Laughing Argentina", una competencia de comedia reconocida en todo el mundo. La conducción estará a cargo del ciclo y será acompañada nada más ni nada menos que de Darío Lopilato quien será coanfitrión.
El programa saldrá al aire el 12 de septiembre y contará con seis episodios, que se verán en 240 países, a través de Prime Video. Se dividirá en dos entregas: los primeros tres capítulos se estrenarán el 12 de septiembre y los últimos tres llegarán el 19.
Susana Giménez estrena nueva temporada de LOL en streaming
La conductora de Telefe realizó una publicación en su cuenta de Instagram donde anunció su participación: "Próximo destino de LOL: Argentina. La nueva temporada se estrena el 12 de septiembre en Prime Video".
Según compartió Susana en sus redes sociales, los participantes esta vez serán: Pablo Granados, Marina Bellati, Nazarena Mottola, Dani "La Chepi", Pachu Peña, Fabio Alberti, Lucas Upstein, Martín Rechimuzzi, Juli Savioli y Alex "Pelao".