Susana Giménez rompió el silencio y contó todos los detalles de su nuevo proyecto con Telefe: "Vamos a..."

La conductora del "canal de la familia" se encuentra hace algunos días ya en Argentina preparando su nuevo programa: "No tengo tiempo ni de vivir porque hace bastante que no venía y estoy con reunión tras reunión". Respecto a los rumores de su llegada nuevamente a la televisión, Susana se mostró muy entusiasmada y confirmó que las reuniones con los directivos fueron positivas.

"Vamos a hacer algunas cosas, pero no el programa de siempre, algunas otras cosas", expresó la diva de Telefe respecto al proyecto, que por el momento no tiene una fecha exacta de estreno. El cronista de Intrusos quiso indagar más sobre el nuevo programa y ella sostuvo que por el momento no quería dar mayor información debido a que pueden copiarle el formato.