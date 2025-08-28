El periodista dialogó con "Intrusos" luego del fuerte enfrentamiento con su compañero en "Duro de Domar" y fue contundente con sus declaraciones.

El martes por la noche la pantalla de C5N se calentó por el intenso cruce entre Pablo Duggan y Horacio Embón. Esta discusión se dio en medio del debate por las grabaciones relacionadas con la Agencia Nacional de Discapacidad y el cruce generó una enorme repercusión en las redes sociales.

Horacio quiso intervenir para contar un antecedente histórico: la regulación de los laboratorios en la época de Arturo Illia y fue allí cuando Duggan lo cortó en seco. Esto claramente provocó el enojo del panelista que expresó su molestia: "Me las tomo porque tengo las pelotas llenas... ¡Vos me faltás el respeto!".

Luego de las repercusiones, el conductor de "Duro de Domar" dialogó con el móvil de "Intrusos" y fue contundente: "A veces se pasa de querer imponer temas, cambiar el tema o decir cualquier cosa porque se le ocurrió... Se puso muy mal, se va del estudio y sigue gritando desde afuera del estudio, es desagradable que pase todo esto y no me parece que está bueno".

Video: Pablo Duggan rompió el silencio tras el cruce con Horacio Embón Pablo Duggan rompió el silencio tras el feroz cruce con Horacio Embón: "Es muy..."

Duggan reveló que tuvieron una conversación tras la intensa pelea y contó detalles: "Es muy temperamental, hablando con él le digo 'me acuerdo cuando le rompiste una silla en la cabeza a un productor'. No lo veo cómodo en el papel de panelista, a él le gusta ser conductor".