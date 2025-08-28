El conductor de Duro de Domar utilizó una expresión que no fue bien recibida por Embón. Acto seguido, el periodista abandonó el set.

El conductor Pablo Duggan y el periodista Horacio Embón protagonizaron el martes por la noche un fuerte intercambio en el ciclo Duro de Domar(C5N) que terminó con la salida del panelista del set en pleno vivo. La discusión no pasó desapercibida.

Según la transmisión y las crónicas del día, el programa discutía la difusión de grabaciones relacionadas con la Agencia Nacional de Discapacidad cuando Duggan intentó reenfocar la charla hacia los vínculos de dependencia de ciertos líderes. Embón intervino citando un antecedente histórico: la regulación de los laboratorios en la época de Arturo Illia. El conductor lo interrumpió para reconducir el tema, lo que provocó la molestia del panelista.

La cronología de los hechos Horacio Embón explotó al aire contra Pablo Duggan y se fue del programa gritando: "¡Vos me faltás el respeto!"

"Encima tengo que discutir esta boludez", expresó Duggan, a lo que Embón respondió enojado: "¡A mi no me vas a decir que digo boludeces!, me las tomo porque tengo las pelotas llenas... ¡Vos me faltás el respeto!".

En el intercambio, el conductor pidió a la producción cortar el micrófono cuando Embón se retiraba. No es la primera vez que el programa atraviesa un conflicto similar este año: en enero el economista Antonio Aracre renunció luego de un cruce con Duggan y denuncias de maltrato en el corte, episodio que marcó ya entonces una tensión sostenida dentro del panel.