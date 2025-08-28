Quién es Ayelén Paleo, la artista cuya madre fue acusada y detenida por integrar una oscura red de trata

Tras el escándalo por la detención de la madre de Ayelén Paleo, te contamos un breve repaso de la vida de la bailarina que hoy está en foco de la polémica.

Este jueves en Lape Club Social (América TV) contaron un poco de la historia de la bailarina que hoy está en el foco de la polémica. La carrera de Ayelén Paleo despegó con fuerza al ser seleccionada por Carmen Barbieri para integrar el elenco de vedettes de su comedia musical, distinguiéndose por ser una de las intérpretes con menor edad en la formación, con apenas 19 primaveras.

Paula Varela fue la encargada de contar los detalles de la vida de Ayelén. Su expertise en el género del tango le permitió exhibir su talento en las tablas durante la puesta en escena de Bravísima, una exitosa revista producida por Carmen Barbieri en 2010. No obstante, su notoriedad a nivel nacional estalló tras revelarse su romance con el director de la obra, Santiago Bal, quien en ese momento era el cónyuge de la capocómica después de 25 años de matrimonio.

Este affaire extramatrimonial desencadenó la ruptura de la pareja artística y catapultó a la joven bailarina a la fama instantánea. Este nuevo estatus le valió una invitación de Marcelo Tinelli para formar parte del famoso certamen Bailando por un sueño en 2012, programa en el que la propia Barbieri se desempeñaba como miembro del jurado.

En Lape Club Social contaron quién es Ayelén Paleo, la artista cuya madre fue detenida por trata. Video: Lape Club Social (América TV)

Con el transcurso de los meses, su exposición en la pantalla chica y en el teatro comenzó a decrecer, lo que la llevó a explorar diferentes rumbos profesionales. Se certificó como entrenadora de fitness, dedicándose a las redes sociales, con un notorio cambio físico, residió un período en Dubai realizando eventos, y más recientemente, incursionó en el sector inmobiliario de alto nivel en Puerto Madero, una empresa que gestiona junto a su hermano.