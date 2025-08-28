Revelaron lo que se oculta detrás del retorno de Tamara Pettinato a la televisión: "Su regreso tiene que ver con..."
En Puro Show, Matías Vázquez reveló detalles sobre la vuelta de la periodista a la pantalla chica. Pettinato conducirá en El Nueve un ciclo que se llamará "Decime Algo Lindo".
El año pasado, Tamara Pettinato quedó en el ojo de la tormenta por los videos que salieron a la luz junto a Alberto Fernández en la Casa Rosada. En ese entonces, la periodista dio sus respectivas explicaciones en Bendita, programa en el que era panelista, pero, días después, dejó el ciclo que conduce Beto Casella.
Pero ahora, la hija de Roberto Pettinato vuelve a El Nueve para conducir una nueva propuesta, Decime Algo Lindo (DAL), que se emitirá los domingos a las 23.30 h.
En Puro Show, Matías Vázquez reveló la trama oculta detrás de su regreso.
"A mí me llegó información que su regreso tiene que ver con un arreglo de decir 'Bueno, a ver, nosotros te despedimos, vos actuaste legalmente fuerte, esta es la propuesta'. Que sería volver a El Nueve y un contrato, pero eso general malestar porque en esta crónica, Beto Casella no está para nada contento con su regreso", contó el conductor.
"Es un ciclo de dos meses hasta las elecciones de octubre y lo que va a hacer es entrevistar políticos. Por otro lado los juicios laborales, sobre todo todo este que inició Tamara, es cazar en el zoológico, porque seguramente ella tendría un contrato y cumpliría órdenes y horario, porque más allá de cómo cobre, si se tiene una continuidad pasa a ser una relación laboral. Además, para mí, le deben pagar bien", añadió Fernanda Iglesias.