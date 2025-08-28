Revelaron lo que se oculta detrás del retorno de Tamara Pettinato a la televisión: "Su regreso tiene que ver con..."

En Puro Show, Matías Vázquez reveló detalles sobre la vuelta de la periodista a la pantalla chica. Pettinato conducirá en El Nueve un ciclo que se llamará "Decime Algo Lindo".

El año pasado, Tamara Pettinato quedó en el ojo de la tormenta por los videos que salieron a la luz junto a Alberto Fernández en la Casa Rosada. En ese entonces, la periodista dio sus respectivas explicaciones en Bendita, programa en el que era panelista, pero, días después, dejó el ciclo que conduce Beto Casella.

Pero ahora, la hija de Roberto Pettinato vuelve a El Nueve para conducir una nueva propuesta, Decime Algo Lindo (DAL), que se emitirá los domingos a las 23.30 h.

el nueve.jpg El programa se emitirá los domingos a las 23.30 h por El Nueve. Redes sociales El Nueve

En Puro Show, Matías Vázquez reveló la trama oculta detrás de su regreso.

"A mí me llegó información que su regreso tiene que ver con un arreglo de decir 'Bueno, a ver, nosotros te despedimos, vos actuaste legalmente fuerte, esta es la propuesta'. Que sería volver a El Nueve y un contrato, pero eso general malestar porque en esta crónica, Beto Casella no está para nada contento con su regreso", contó el conductor.