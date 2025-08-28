Netflix lanzó el tráiler oficial de la tercera temporada de una impactante serie que todos están esperando

Netflix lanzó el tráiler de la tercera temporada de Alice in Borderland, la exitosa serie japonesa de ciencia ficción, suspenso y drama. La nueva entrega promete mantener la tensión, los giros inesperados y los desafíos extremos que atraparon a los espectadores en las dos primeras temporadas.

Fue este martes 26 de agosto que la plataforma de streaming lanzó el adelanto. Según Netflix , en esta nueva temporada, los protagonistas enfrentarán la peligrosa etapa del Joker, donde los jugadores son llevados al límite. Arisu y Usagi deberán superar desafíos extremos para sobrevivir… ¿podrán salir con vida?

Este adelanto ya genera altas expectativas entre los fans, ansiosos por descubrir cómo continuará la historia.

La serie está dirigida por Shinsuke Sato y escrita por Yoshiki Watabe, Yasuko Kuramitsu y el propio Sato. Kento Yamazaki y Tao Tsuchiya lideran un reparto que incluye a Nijiro Murakami, Yuki Morinaga, Keita Machida, Ayaka Miyoshi, Dori Sakurada, Aya Asahina, Shuntaro Yanagi y Yutaro Watanabe.

Mirá el tráiler oficial de la tercera temporada de Alice in Borderland

Alice In Borderland- Temporada 3, Tráiler Oficial

La primera temporada se estrenó en diciembre de 2020, recibiendo elogios por su acción, dirección y actuaciones. La segunda temporada llegó en diciembre de 2022, y la tercera temporada se estrenará el 25 de septiembre de 2025.

Alice in Borderland se consolida como una de las series de supervivencia más exitosas de Netflix, y la tercera temporada promete mantener a los espectadores al borde del asiento.