En Netflix: el thriller romántico y subido de tono que lidera el ranking global

Netflix estrenó recientemente Fall for Me, una película alemana que rápidamente se posicionó entre lo más visto de la plataforma. De tono romántico y provocador, el film llamó la atención no solo por su trama cargada de tensión emocional, sino también por sus escenarios naturales y escenas subidas de tono.

Aunque se trata de una producción alemana , la historia se filmó en España, más precisamente en Mallorca, Islas Baleares. Entre los paisajes que aparecen en pantalla se destacan La Finca Son Pi, el pueblo costero de Banyalbufar y la playa Cala Pi, que aportan una atmósfera visual única y refuerzan el tono seductor del relato.

La película alemana se filmó en Mallorca y lidera el ranking global de Netflix por su trama provocadora y visual impactante. Foto: Archivo

Con una duración de 103 minutos, la trama gira en torno a una relación apasionada que se transforma en una red de secretos, obsesiones y decisiones límite. La tensión se instala desde el inicio y se sostiene hasta el final, con giros inesperados que mantienen al espectador atrapado.

"Lilli desconfía del prometido de su hermana, pero cuando un extraño muy atractivo aparece en su vida, se deja atrapar por las garras del deseo", describe la sinopsis oficial.

Según el sitio especializado FlixPatrol, Fall for Me lidera el ranking de películas más vistas en Netflix a nivel global durante agosto. Su éxito se explica por varios factores: el formato breve y atrapante, la combinación de géneros y la actuación de sus protagonistas, que transmiten vulnerabilidad, deseo y conflicto emocional.

La película se suma a la lista de producciones europeas que lograron posicionarse en el top mundial de Netflix, como Obsesión, Detrás de sus ojos o La chica de nieve. Fall for Me sigue esa línea, pero con un enfoque más íntimo y visualmente provocador.

Ideal para quienes buscan una historia intensa, con dilemas morales y tensión emocional, Fall for Me se consolida como el nuevo fenómeno de la plataforma.