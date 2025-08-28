Está en Netflix: una de las películas más terroríficas de los últimos años y que pertenece a una exitosa saga

Si te gusta el terror y la saga de El Conjuro, no puedes perderte esta película en Netflix. Todos los datos en esta nota.

Desde comedias románticas hasta dramas de época, el gigante del streaming se ha propuesto conquistar a todos los públicos. Sin embargo, en un mes cargado de novedades, ha sido una película de terror la que ha logrado captar la atención de los suscriptores de Netflix y posicionarse como la favorita para quienes buscan un buen susto.

la monja netflix (2) La maldad tiene un nuevo rostro en La Monja. Cortesía Netflix

El regreso del terror clásico ha sido un éxito para la plataforma, que ha sabido capitalizar el miedo y la nostalgia de los amantes del género. La película se suma a un universo cinematográfico que nació con El Conjuro, una de las sagas de terror más exitosas de la historia. La franquicia, que se inspira en los casos reales de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, ha logrado construir un universo de historias aterradoras que se conectan entre sí, creando una experiencia única para los espectadores. En este contexto, La Monja se posiciona como una pieza clave para entender el origen de la saga y sus personajes.

la monja netflix Un sacerdote y una novicia se enfrentan a una fuerza demoníaca. Cortesía Netflix

La historia de La Monja arranca con un hecho perturbador que enciende las alarmas en el Vaticano. Una joven monja es encontrada muerta tras haberse suicidado en una abadía de clausura en Rumania, un suceso que, lejos de ser un caso aislado, lleva a dos de sus representantes a investigar lo sucedido. El primero es el padre Burke, un sacerdote experto en exorcismos y fenómenos paranormales; la segunda es la hermana Irene, una novicia que aún no ha tomado sus votos definitivos, pero que posee una sensibilidad especial frente a lo sobrenatural.