Adiós a los Warren: se estrenó el tráiler de El Conjuro 4 y promete ser una joya terrorífica

Una nueva etapa del cine de terror fue fundada por James Wan con la llegada de la primera película de Expendientes Warren. Se trata de El Conjuro, película que tuvo tal éxito que siguió un importante hilo histórico en diversos filmes más; esta vez, se dio a conocer el primer tráiler de la última y cuarta entrega de la saga y el público no puede esperar para verla.

¿Qué se sabe sobre El Conjuro: Últimos ritos?

Ed y Lorraine Warren son el matrimonio protagonista de todas y cada una de las películas del expediente ya que están basadas en diferentes casos de exorcismos, fantasmas y brujería que ellos estudiaron y solucionaron desde sus experiencias como demonólogo y médium respectivamente. En El Conjuro: Últimos Ritos, el matrimonio dice adiós y conforma así una de las películas más importantes y conmovedoras de la saga.

Por el momento, se aseguró que Expedientes Warren continúa en spin-offs y hasta una serie que se encuentra en los comienzos de su desarrollo. Sin embargo, la última cinta con la presencia de Vera Farmiga y Patrick Wilson no pasa desapercibida por su adiós y por la increíble historia que cuentan.

Este jueves 8 de mayo se estrenó el primer tráiler de la terrorífica película y deja en claro que se trata de una de las más impactantes en cuanto a desarrollo de acontecimientos y momentos escalofriantes. El caso que inspira esta última entrega tiene que ver con una serie de fenómenos paranormales que ocurren dentro de la casa de la Familia Smurl, ubicada en Pensilvania, y caso que el matrimonio Warren nunca pudo resolver.

La familia en cuestión acudió a la ayuda de Ed y Lorraine Warren por increíbles y fuertes ataques sufridos por parte de una entidad demoníaca invisible que los empujaba, golpeaba y hasta atacó sexualmente a Janet, una de las niñas. El caso fue estudiado por los Warren y generó mucha atención mediática.

Aunque El Conjuro: Últimos Ritos es la película más esperada sobre este caso, anteriormente fue tratada en el cine con una película poco conocida pero bastante buena. Se trata de The Haunted, basada en el libro titulado The Haunted: One Family's Nightmare (1986).

Tráiler de El Conjuro: Últimos Ritos