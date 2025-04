La película que es un gran éxito de taquilla y fue destrozada por la crítica

El éxito que una película puede tener en taquilla de cine no lo es todo y solamente los expertos en cine saben la verdad detrás de esto. Las críticas realizadas por especialistas y el público en sí es lo que realmente da fama y éxito a un contenido audiovisual; lo cierto es que puede contradecirse con los números logrados en las salas de cine y esto pasó recientemente.

Qué película odiada que recibió muchas personas en cines

Dirigida por Jared Hess, "Una película de Minecraft" no fue lo que sus fanáticos esperaban y esto se notó en las redes sociales donde todos dieron a conocer su opinión al respecto. Con Jack Black y Jason Momoa al frente del elenco, en la cinta se sigue a un grupo de personas que son transportados a otro mundo y se encuentran con un constructor experto llamado Steve.

Cortesía: Warner Bros.

Esta película se trató del ilusionado y concretado nuevo arranque de año de Warner Bros tras no tener éxito en los anteriores estrenos. De acuerdo a los datos detallados, el ffilme costó un total de 150 millones de dólares sin tener en cuenta los gastos de marketing y aún así puede posicionarse como el primer blockbuster milmillonario del año.

Cortesía: Warner Bros.

Solamente en Estados Unidos, la película debutó con 163 millones de dólares. Por otro lado, a nivel mundial logró un valor mucho más alto al llegar a superar los 300 millones de dólares, precisamente 313. Por el momento, la ubican como el estreno de cine más grande del año siendo una adaptación a un videojuego.

Cortesía: Warner Bros.

Más allá de los buenos datos económicos y comerciales, no todo salió bien para Minecraft. En las redes sociales se puede leer una gran cantidad de opiniones negativas hacia la adaptación: "Es entretenida pero no le quita el desastre de guión, actuaciones y efectos CGI", "Es mala, solo le gusta a niños chicos", "La película es malísima pero me generó nostalgia", "Minecraft es mala, fea pero divertida".

Tráiler de "Una película de Minecraft"

Sinopsis: "Bienvenido al mundo de Minecraft, donde la creatividad no sólo ayuda a crear, sino que es esencial para la supervivencia. Cuatro inadaptados -Garrett "El Basurero" Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) y Dawn (Brooks)- se encuentran luchando con problemas ordinarios cuando de repente se ven arrastrados a través de un misterioso portal al Mundo Exterior: un extraño país de las maravillas cúbico que se nutre de la imaginación. Para volver a casa, tendrán que dominar este mundo (y protegerlo de cosas malvadas como Piglins y Zombies, también) mientras se embarcan en una búsqueda mágica con un inesperado experto artesano, Steve (Black). Juntos, su aventura desafiará a los cinco a ser audaces y a volver a conectar con las cualidades que hacen que cada uno de ellos sea único y creativo... las mismas habilidades que necesitan para prosperar en el mundo real".