Maratón de terror: El Conjuro volvió a los cines argentinos en la previa al último estreno

Si te gustaron las tres primeras películas de El Conjuro, ahora podés disfrutarlas nuevamente en la pantalla de los cines.

El universo del terror se apodera de las salas de cine de Argentina. Con un preludio escalofriante, la icónica franquicia de El Conjuro cumplió con sus fans en su regreso a la pantalla grande con el reestreno de sus tres primeras películas. La noticia, que ha causado un gran revuelo entre los fanáticos, es el anticipo ideal para el lanzamiento de la nueva entrega, El Conjuro: Últimos Ritos.

el conjuro en cines (3) Escenas de la última cinta de El Conjuro, es la tercera entrega. Gentileza HBO MAX El reestreno ofrece a los fanáticos la posibilidad de revivir sus momentos favoritos en la pantalla grande. La primera película, El Conjuro, que dio inicio a la saga, es una obra maestra del terror moderno. Dirigida por el talentoso James Wan, la cinta cimentó el lugar de los Warren en la historia del género y se convirtió en un éxito mundial que demostró que el terror de casas embrujadas aún puede asustar.

La segunda entrega, El Conjuro 2, continuó el legado de la franquicia, llevando a los Warren a una nueva investigación en Londres, en el caso conocido como "el poltergeist de Enfield". La película expandió el universo de los Warren, sumando a nuevos demonios y fantasmas que se convirtieron en los protagonistas de sus propios spin-offs.

el conjuro en cines (1) Película que trata el caso de Enfield. Gentileza HBO MAX La trilogía se cierra con El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo. La película, que se aleja de la clásica casa embrujada, se adentra en un nuevo caso, el de un joven que afirma que el diablo lo obligó a cometer un asesinato. Con una historia basada en hechos reales, la cinta expandió el universo de la franquicia y reforzó su impacto entre los espectadores.

Pero el gran evento del año llegará el 4 de septiembre de 2025 con el estreno de El Conjuro: Últimos Ritos. La prometida como entrega final de la saga profundizará en el legado del matrimonio Warren, con nuevos casos y una conclusión cargada de emoción y misterio que promete dejar al público al borde del asiento.