Netflix estrena una impactante serie sobre las asesinas más temidas de México

Netflix estrenará el mes próximo una serie con la historia de dos hermanas crearon un imperio de burdeles y de crímenes en el país azteca.

El próximo 10 de septiembre Netflix estrenará Las Muertas, una serie impactante que mostrará cómo las hermanas Baladro se transformaron en las asesinas más temidas de México. Sin dudas que se trata de un estreno muy esperado por la audiencia.

Netflix y un gran estreno “Basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, la serie ficciona cómo las hermanas Baladro crearon un imperio de burdeles y se convirtieron en las asesinas más temidas de México”, señala el resumen de la plataforma de streaming.

netflix en el cine logo Netflix sorprenderá en septiembre con este estreno.

El modus operandi de estas temidas mujeres, según cuenta la serie, era ofrecer un trabajo formal a las adolescentes que tras llegar el centro de labores las retenían y las tenían en condiciones inhumanas para que realizarán diversas actividades. Sin embargo, lo peor era que cuando cumplían 25 años las mataban.

Las hermanas macabras no fueron descubiertas porque tenían sus arreglos con la policía, sin embargo el calvario llegó a su fin cuando una de las jóvenes logró escapar.