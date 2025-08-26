La serie de thriller político que Netflix acaba de sumar a su catálogo y te mantendrá pegado a la pantalla

La plataforma de streaming sumó una nueva propuesta llena de adrenalina pura que no vas a poder dejar de ver.

La serie se estrenó el 21 de agosto.

Netflix acaba de añadir una serie de thriller político que promete mantener a los espectadores al borde del asiento: Rehén (Hostage, título original). Con una temporada, que tiene cinco episodios cargados de tensión, intriga y giros inesperados, la serie plantea situaciones límite que pondrán a prueba la capacidad de anticipar lo que sucederá.

Estrenada el pasado jueves 21 de agosto, la historia sigue a dos líderes mundiales que enfrentan amenazas extremas: el secuestro del esposo de la primera ministra británica y las advertencias directas a la presidenta francesa. Ambas deberán tomar decisiones imposibles mientras cada capítulo incrementa la presión y el riesgo, manteniendo al espectador en constante expectativa.

Rehén 2 "Rehén", es una de las series más vistas del momento. IMDB. El elenco incluye a: Suranne Jones; Julie Delpy; Corey Mylchreest; Ashley Thomas; Martin McCann; Isobel Akuwudike; Mark Lewis Jones; Jehnny Beth; Hiftu Quasem; y Sophie Robertson.

Mirá el tráiler de Rehén Rehén- Trailer Creada y escrita por Matt Charman, la serie combina elementos de intriga y política con un ritmo trepidante. La dirección está a cargo de Isabelle Sieb y Amy Neil. Actualmente, es la segunda serie más vista en Netflix.