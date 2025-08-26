Netflix tiene una película con la mejor escena de zombis

Para los fanáticos de los zombis es un título obligado, aunque quizá solo para reírse de lo ridículo.

Esta película de zombis con gran potencial se derrumba por incoherencias. Eso es lo que ocurre con Exterminio 2, una producción de Netflix que arranca con fuerza, con un inicio impactante y un ambiente caótico que engancha, pero poco a poco se hunde.

La mejor escena de zombis La historia se sitúa meses después de la catástrofe en Reino Unido. Los sobrevivientes regresan a sus hogares con la ilusión de reconstruir lo perdido, aunque la amenaza todavía late bajo la superficie. Hasta allí, todo funciona: el suspenso, la tensión, pero...

netflix2 Uno de los primeros fallos que sorprenden es la rapidez con la que Estados Unidos decide repoblar Inglaterra sin una mínima seguridad. Resulta difícil creer que un país tan golpeado por un virus letal abra la puerta a nuevos asentamientos como si todo estuviera bajo control. Esa ingenuidad resta verosimilitud y convierte la trama en una sucesión de riesgos innecesarios.

Los niños protagonistas agravan aún más el guion. Dos menores que vivieron el terror en carne propia entran en zona de cuarentena como si fuera un juego. No hay miedo, no hay instinto de supervivencia, solo escenas que parecen diseñadas para provocar tensión forzada. El menor, en particular, termina siendo el personaje más irritante por sus decisiones absurdas.

A esto se suma la tarjeta mágica del encargado, capaz de abrir cualquier puerta sin importar la seguridad. Este recurso resulta tan conveniente que destruye cualquier intento de crear misterio.