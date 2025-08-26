Netflix: una película de crimen y dos series esperadísimas son los estrenos de esta semana

Llegó la última semana de agosto y los estrenos no dejan de llegar a la plataforma de streaming más usada en todo el mundo. Netflix sigue apostando por producciones propias y, esta vez, llegan dos series y una película que todos amarán. Seguí leyendo esta nota y enterate de todos los detalles de cada estreno.

Lo nuevo de Netflix mantiene la calidad de producción y narrativa que esta compañía ha demostrado. En este caso, dos de los estrenos que llegan son dos series y una película muy esperadas por el público en general; esto provoca que la app de la N roja siga siendo de las más elegidas del mundo entero y sus adeptos no la dejen nunca.

Meghan, duquesa de Sussex, invita a amigos y celebridades a una hermosa propiedad en California para compartir consejos de cocina, jardinería y hospitalidad.

Qué se puede ver en Netflix a partir de esta semana.

Una serie de dos temporadas que se trata de un reality show. El elenco está formado por Meghan y Duchess of Sussex.

Cuando una tragedia conmociona su vida, una adolescente se muda a un pueblito con una familia numerosa y aprende nuevas lecciones sobre el amor, la esperanza y la amistad.

Es una serie que, por el momento, solamente tiene una temporada para personas mayores de 13 años. El elenco está compuesto por Nikki Rodriguez, Sarah Rafferty y Marc Blucas.

Mi Vida Con Los Chicos Walter - Netflix

Dos tumbas (estrena el viernes 29 de agosto)

Cuando la desaparición de dos chicas adolescentes conmociona a un tranquilo pueblo costero, una abuela desconsolada lo arriesga todo para descubrir la verdad... y clamar venganza.

Es una película de intriga y crimen. El elenco está conformado por Kiti Mánver, Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian.