Chau Magis TV: las mejores plataformas de streaming gratuitas y legales para ver series y películas

Ante el posible cierre de la plataforma Magis Tv, te contamos las alternativas legales que podés tener en cuenta para seguir con el entretenimiento.

En la era del streaming, las opciones para ver películas y series son infinitas. Sin embargo, no todas son seguras y legales; Magis TV, una plataforma que permite ver contenido y partidos de fútbol de forma gratuita, opera en la ilegalidad, lo que implica riesgos de seguridad para sus usuarios. Por eso, en el gran mundo de las plataformas, es fundamental conocer las alternativas gratuitas que sí cumplen con la ley y ofrecen un catálogo diverso para todos los gustos.

Recomendación Magis TV - Portada Cerrarán Magis Tv. El Cronista Una de las opciones más populares y seguras es Plex TV. Esta plataforma no solo brinda acceso a más de 600 canales de televisión en vivo, sino que también cuenta con un catálogo de más de 50.000 películas y series. La gran ventaja de Plex TV es que el contenido está disponible en todo momento y se puede disfrutar desde cualquier dispositivo, ya sea un Smart TV, una computadora o un teléfono móvil.

plex tv PLEX TV. Otra alternativa es RunTime TV. Al igual que las plataformas legales, ofrece una amplia variedad de contenido gratuito en distintas categorías. Su catálogo incluye una gran variedad de películas y series de comedia, drama, terror, romance y acción, entre otros. Esta opción se presenta como una alternativa confiable para quienes buscan un catálogo variado sin comprometer su seguridad.

runtime RUNTIME. Pluto TV es otra plataforma que se ha ganado un lugar en el mercado del streaming gratuito. Con una amplia oferta de canales de televisión en vivo y un catálogo de películas y series, la plataforma se ha convertido en una de las favoritas de quienes buscan una opción legal y segura.

pluto tv Aplicación PLUTO TV. Para aquellos que buscan un catálogo más específico, Tubi es la opción ideal. Esta plataforma de streaming gratuita se destaca por su amplio catálogo de películas y series de diversos géneros, como acción, comedia, documentales y programación infantil. De esta forma, cada aplicación ofrece una experiencia distinta y se adapta a las preferencias de cada usuario.