La impactante película dirigida por Clint Eastwood que nunca llegó al cine y es un éxito en HBO MAX

La reciente producción del histórico director es una historia atrapante que sumerge al público en una trama dramática y llena de incertidumbre.

Clint Eastwood es una de las mentes más brillantes que tiene el cine estadounidense. A lo largo de su carrera ha realizado grandes éxitos como "Franctotirador" que obtuvo diferentes premios, entre ellos el Oscar a mejor edición de sonido, y "Sully: hazaña en el Hudson", protagonizada por Tom Hanks, entre otras grandes entregas.

Pero hay una última producción audiovisual que nunca pasó por las salas de cine y obtuvo un gran éxito en la plataforma HBO MAX. Se trata nada más ni nada menos que de "Jurado N°2", una historia que te mantendrá atrapado hasta el último minuto y que cuenta con actuaciones de primer nivel.

Se trata de la vida de Justin Kemp (Nicholas Hoult) quien afronta un dilema moral tras ser elegido para formar parte de un jurado en un juicio. Este dilema podría influir en el veredicto y condenar o liberar al acusado. El film combina intriga, drama y una tensión que va creciendo conforme pasa la historia.

"Jurado N°2" es una de las películas judiciales más impactantes y aunque la decisión de Warner Bros decidió limitar el film a la plataforma de streaming y si bien parecía algo negativo, sin dudas que arrasó. A semanas de su estreno en diciembre del 2024, se colocó como una de las películas más vistas de la plataforma y hoy sigue siendo una de las más elegidas por el público.