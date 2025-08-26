Llegó a Netflix España una adictiva serie de suspenso con 8 capítulos que se puede terminar en una tarde
La serie de Netflix presenta un misterioso crimen y una testigo tendrá que demostrar todo lo que vio.
Para esos días en donde tienes la agenda desocupada, Netflix te propone una serie de suspenso de 8 capítulos que puedes ver de un tirón y acabar en pocas horas. En España, fue una producción que llamó la atención de varios espectadores por su trama llena de misterio y críticas de especialistas.
¿De qué trata esta serie de Netflix?
Se trata de La mujer de la casa de enfrente de la chica de la ventana. En esta serie, Netflix nos acerca la historia de Anna, una mujer que siente pánico al salir de su casa luego de vivir una experiencia completamente traumatizante. Además padece de depresión y una fuerte adicción al alcohol.
Anna pasa sus días sentada frente a la ventana mirando qué sucede afuera mientras pinta cuadros. Pero en un momento, presencia lo que cree que es el asesinato de su vecina, aunque no queda ni una mínima pista más que su testimonio. Como pocos le creen, la mujer debe salir de su hogar para llegar a la verdad.
Anna es protagonizada por Kristen Bell, quien siempre destaca por sus interpretaciones intensas y atrapantes. A pesar de que la crítica dejó pasar a esta serie, es una gran propuesta para pasar el día sentada en el sillón comiendo palomitas y bebiendo tu refresco favorito.
La mujer de la casa de enfrente de la chica de la ventana es un llamado de atención a los clichés de los thrillers. También cuenta con una increíble inspiración de La mujer en la ventana y La ventana indiscreta, de Alfred Hitchcock, considerada un clásico y una de las mejores películas de la historia del cine.