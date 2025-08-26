Llegó a Netflix España una adictiva serie de suspenso con 8 capítulos que se puede terminar en una tarde

La serie de Netflix presenta un misterioso crimen y una testigo tendrá que demostrar todo lo que vio.

La serie de Netflix que es perfecta para ver en una tarde.

Para esos días en donde tienes la agenda desocupada, Netflix te propone una serie de suspenso de 8 capítulos que puedes ver de un tirón y acabar en pocas horas. En España, fue una producción que llamó la atención de varios espectadores por su trama llena de misterio y críticas de especialistas.

¿De qué trata esta serie de Netflix? Se trata de La mujer de la casa de enfrente de la chica de la ventana. En esta serie, Netflix nos acerca la historia de Anna, una mujer que siente pánico al salir de su casa luego de vivir una experiencia completamente traumatizante. Además padece de depresión y una fuerte adicción al alcohol.

netflix, la mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana La serie de Netflix cuenta con 8 capítulos. Archivo. Anna pasa sus días sentada frente a la ventana mirando qué sucede afuera mientras pinta cuadros. Pero en un momento, presencia lo que cree que es el asesinato de su vecina, aunque no queda ni una mínima pista más que su testimonio. Como pocos le creen, la mujer debe salir de su hogar para llegar a la verdad.

Anna es protagonizada por Kristen Bell, quien siempre destaca por sus interpretaciones intensas y atrapantes. A pesar de que la crítica dejó pasar a esta serie, es una gran propuesta para pasar el día sentada en el sillón comiendo palomitas y bebiendo tu refresco favorito.