Netflix: cuándo se estrena la segunda temporada de 'En el barro'

La primera temporada de 'En el barro' en Netflix es todo un éxito y los fanáticos esperan ansiosos una continuación. ¿Cuándo estará disponible?

Netflix estrenó En el barro a comienzos de este mes y es todo un éxito. Es una tira de drama carcelario argentina producida por Underground Producciones y Telemundo Studios. Es un spin-off de El marginal, pero ambientada en una cárcel para mujeres. Se estrenó el 14 de agosto y en simultáneo se filmó una segunda temporada.

La se centra en Gladys, la exesposa de Mario Borges, que tras intentar realizar un secuestro fallido cae presa en una cárcel de máxima seguridad para mujeres llamada La Quebrada, donde comenzará a introducirse y comprender el sistema penitenciario.

Está protagonizada por Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Marcelo Subiotto, Carolina Ramírez y Ana Rujas. Junto a ellas están: Martín Rodríguez, Erika de Sautu Riestra, Silvina Sabater, Camila Peralta como, Carla Pandolfi, Payuca y Tatiana Glikman, entre otros.