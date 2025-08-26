Netflix tiene un thriller sudafricano que te dejará con los pelos de punta

Netflix tiene una acertada serie que es furor en la plataforma. Una historia atrapante que está cautivando a la audiencia.

Netflix tiene en su catálogo una miniserie sudafricana que es furor. Marcada es un thriller que tiene una mirada distinta y se ha transformado en uno de los grandes aciertos del año. Sin dudas que es una serie para maratonear.

Netflix y un gran acierto “Desesperada por pagar la cirugía que salvará la vida de su hija, la devota expolicía Babalwa recurre a un salvador impío para que le ayude a llevar a cabo un atrevido robo”, señala la sinopsis de la plataforma de streaming.

La miniserie Marcada muestra a una ex policía, Babalwa Godongwana, al borde del abismo. Es la conductora de una camioneta blindada que transporta dinero y está en un momento de desesperación porque su hija, Palesa, necesita de una costosa cirugía para seguir viviendo.

marcada1 Furor en Netflix. Como la protagonista no tiene seguro médico ni los recursos suficientes tomará una decisión que la empujará a un mundo sin retorno y de oscuridad: ofrecerá sus servicios y su alma a un jefe criminal. Lo que comienza como un acto de amor se terminará convirtiendo en una trama llena de violencia, traiciones y secretos que la pondrán a prueba en la serie.

El elenco de la serie está integrado por: Lerato Mvelase como Babalwa Godongwana, Sphamandla Dhludhu como Zweli Ncube, Jabulani Mthembu como Razor Gumede, Bonko Khoza como Lungile Godongwana, Natasha Thahane como Nelisa Kunene, Desmond Dube como Zechariah Kunene, S'Dumo Mtshali como Tebza Nyembezi, Gaisang Noge como Ntsiki Nxumalo y Leroy Gopal como Tatenda Ngezi.