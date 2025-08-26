Jardinería: el motivo por el que algunos árboles tienen el tronco pintado de blanco

El mundo de la jardinería es muy amplio. Existe un truco que ayudará a mantener los árboles frutales radiantes y libres de plagas. Las plantas agradecidas.

Muchas veces las personas se encuentran en algunos lugares con árboles que tienen el tronco pintado de blanco. Los que entienden de jardinería usan este truco en este tipo de plantas porque traen beneficios. Se trata de una técnica ancestral.

Jardinería: un secreto bien guardado Esta técnica de pintar el tronco de la planta de color blanco tiene beneficios especialmetne para las especies frutales como el limonero. Con este método se puede cuidar mejor la salud y la vitalidad del árbol.

limonero Un truco de jardinería para mantener el árbol. En primer lugar, este truco permite cuidar a la planta contra las quemaduras solares porque la corteza, al igual que la piel, puede sufrir los daños de la exposición constante al sol. El blanco de la pintura refleja la luz solar evitando así el sobrecalentamiento del tronco. Además, ayuda a combatir plagas y enfermedades.

De alguna manera la pintura en el tronco de la planta ayuda a crear una barrera física contra los insectos. Así se evita que sea invadida por los perforadores, larvas y hormigas que la terminan afectando.

Por otra parte, este truco de jardinería permite mitigar los efectos de los cambios bruscos de temperatura. En días calurosos ese recubrimiento blanco lo mantiene más fresco. La estabilidad térmica reduce el estrés de la planta.