Jardinería: las plantas que no pueden faltar en el baño si tienes poca luz

Los entendidos de la jardinería señalan que hay plantas que pueden sobrevivir con la humedad de ese espacio y no requieren de grandes cuidados.

La falta de luz natural es un desafío para los que quieren tener plantas en el baño. Los que saben de jardinería saben que hay especies que pueden sobrevivir bien con la humedad que hay en ese espacio y además le darán vida.

Jardinería: plantas para el baño Una de las recomendadas por los que saben de jardín es el helecho. Es una planta que se ha transformado en una opción ideal no solo porque sobrevive con poca luz sino que tiene una gran capacidad para purificar el aire. Se recomienda tener siempre el sustrato ligeramente húmedo. Además, se aconseja rociar sus hojas de vez en cuando.

El potos o photos es otra alternativa. Está entre las plantas de interior más populares y más fáciles de cuidar. Puede crecer bien con poca luz y además es una planta colgante por lo que se beneficia con la humedad alta. Ella te sabrá decir cuándo necesita agua. Sus hojas se recuperan rápidamente al recibir agua.

La tercera opción para el baño es la sansevieria, conocida como lengua de suegra. Es una planta que es muy famosa por su resistencia y por su capacidad para sobrevivir en condiciones adversas. Es una planta que prefiere la luz indirecta, pero se adapta muy bien al baño. El mayor enemigo es el exceso de agua.

Por último, se recomienda tener un tronco de Brasil. Es una planta elegante que le añade un toque tropical al baño. Si bien necesita algo de luz, se adapta muy bien a la luz indirecta. La humedad del baño la ayuda a prosperar. Hay que tener cuidado de no excederse con el riego y hay que esperar a que el sustrato esté seco antes de volver a regar.