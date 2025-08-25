Jardinería: paso a paso para preparar la tierra ideal para tus plantas

Los que entienden de jardinería tienen la preparación perfecta para darle vida a las plantas por más tiempo.

La preparación de la tierra es importante para la salud de las plantas. Foto: SHUTTERSTOCK

Los que entienden de jardinería señalan que la tierra del jardín no es muy aconsejable para las plantas porque no es permeable al aire ni al agua. Es por eso que recomiendan preparar un sustrato casero que además actuará como un excelente fertilizante.

Jardinería y tierra Con esta preparación casera de la tierra todo lo que planten crecerá vigoroso y lo que siembren tendrá una alta producción. El jardín estará radiante con esta tierra.

Para eso se necesita recolectar un poco de tierra, hojas secas, cáscara de huevo y plátano triturados. Se mezclan todos los ingredientes usando agua de arroz para que se integren de manera correcta.

Compost Consejos para que sea perfecto Foto: Unsplash La jardinería es una tarea que requiere de conocimiento. Foto: Unsplash Una vez que está todo listo se deja fermentar la tierra sellada bajo el sol al menos durante un mes y medio. Esta preparación es de muy bajo costo y además muy efectiva. Es muy eficaz como fertilizante y mucho mejor que la comprada, según los expertos en jardín.

Los ingredientes que lleva la tierra preparada aportan potasio, calcio y nitrógeno entre otros nutrientes para que las plantas crezcan saludables. Siempre es bueno tener un poco para ayudar a las plantas a salir adelante.