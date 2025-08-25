Limpieza: los cuatro trucos infalibles para dejar la plancha como nueva

A menudo la plancha necesita una limpieza. Con ingredientes como vinagre y bicarbonato de sodio se puede dejar impecable.

La limpieza de la plancha no es una tarea tan sencilla especialmente cuando se quema. Sin embargo, existen trucos caseros con ingredientes que todos tienen que la dejarán impecable lista para volver a usar. Solamente se necesita cumplir cada paso.

Limpieza de la plancha Para el primer truco de limpieza se necesita tener la plancha fría y desenchufada. Luego se prepara una solución con vinagre y bicarbonato de sodio hasta que se forme una pasta. Frotar sobre la base de una plancha con un paño. Esa combinación permitirá desprender los residuos pegados dejando la superficie limpia.

Paso a paso para limpiar la plancha quemada Foto: Shutterstock Limpieza. Paso a paso para limpiar la plancha quemada Foto: Shutterstock Otra gran opción es colocar un trozo de papel de aluminio en una tabla de planchar y espolvorear sal gruesa sobre él. Luego se enciende la plancha a una temperatura alta y se pasa sobre la sal que tendrá una acción abrasiva y al combinarse con calor limpiará la base de manera correcta eliminando las manchas.

La pastilla de paracetamol es un gran secreto que no muchos conocen. Se desenchufa la plancha y se frota la pastilla sobre la base. El calor de la plancha, si está tibia, ayudará a que se disuelva y actuará como un potente limpiador levantando todos los residuos.

Por otra parte, se puede combinar un poco de pasta dental con bicarbonato de sodio hasta obtener una pasta homogénea. Luego se aplica sobre la base de la plancha con un paño y se frota haciendo movimientos circulares. Una vez terminado el trabajo, se quitan los restos con un paño húmedo.