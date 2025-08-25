Limpieza: el trucazo para dejar las zapatillas blancas como nuevas

Es posible dejarlas como nuevas con su blanco original con una limpieza sencilla usando bicarbonato de sodio y pasta dental.

El calzado blanco es muy lindo, pero se ensucia con rapidez. Por eso es importante conocer algunos trucos de limpieza para mantenerlo siempre impecable por más tiempo. Se puede preparar una mezcla con pocos ingredientes que es realmente muy efectiva.

Limpieza de zapatillas Para esta limpieza se coloca en un recipiente un poco de pasta dental, bicarbonato de sodio y alcohol al 75%. A eso se le añade agua caliente y se mezcla bien hasta obtener una pasta homogénea.

Zapatillas blancas Las zapatillas lucirán como nuevas. Foto: Fuente: Shutterstock Con esta limpieza las zapatillas quedarán como nuevas. Foto: Fuente: Shutterstock Luego se añade esa solución a las zapatillas blancas y se frotan con un cepillo. Después enjuagar con agua tibia. De esa manera el calzado volverá a tener su blanco original y lucirá radiante.

En tanto, para las plantillas que también se ensucian y acumulan olor se añade detergente y agua tibia. También se frota con un cepillo y se puede añadir un poco de vinagre para neutralizar los olores.

Por otra parte, la limpieza de los cordones blancos también es importante. Para eso se coloca en un recipiente agua tibia, bicarbonato de sodio y jabón blanco. Se dejan reposar media hora y luego se enjuagan.