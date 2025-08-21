El Chavo del 8 es la famosa tira creada y protagonizada por el recordado actor, escritor y productor mexicano Roberto Gómez Bolaños.

El Chavo del 8 se estrenó en febrero de 1973. El programa, creado por Roberto Gómez Bolaños, giraba alrededor de un grupo de personas que habitaba una particular vecindad. Era para toda la familia y a varias décadas de su estreno sigue estando vigente.

El elenco principal estuvo formado por el propio Chespirito junto a Ramón Valdés, Carlos Villagrán, María Antonieta de las Nieves, Florinda Meza, Rubén Aguirre, Angelines Fernández y Édgar Vivar. Ellos le daban vida a El Chavo, Don Ramón, Quico, La Chilindrina, Doña Florinda, El Profesor Jirafales, Doña Clotilde y El Señor Barriga.

Quién era la madre de El Chavo del 8 Un dato que, probablemente, muchos no conocen es quién era la madre del protagonista, El Chavo del 8. Varias teorías sugieren que era novia de Don Ramón, y también mamá de La Chilindrina, pero que el niño no la conoció porque murió durante el parto.