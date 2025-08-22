La serie basada en hechos reales que Netflix está por estrenar y ya genera expectativa

La plataforma de streaming sumará una serie cargada de drama que mantendrá a los espectadores pegados a la pantalla.

Netflix se prepara para sumar a su catálogo una serie de drama que promete atraparte desde el primer capítulo: Las muertas. La propuesta, estará basada en la aclamada novela de Jorge Ibargüengoitia que ficciona el escalofriante caso de "Las Poquianchis", la historia real que marcó al México en los años 60, cuando las hermanas Arcángela y Serafina Baladro se convirtieron en algunas de las asesinas seriales más despiadadas y temidas del país.

La serie sigue a las hermanas Baladro mientras construyen un imperio de burdeles, enfrentan corrupción y conflictos internos, y lidian con traiciones y violencia que marcaron su ascenso y caída. La trama combina hechos inspirados en la realidad con elementos ficcionados para trasladar a la pantalla el relato oscuro y complejo de la novela.

Las muertas 2 "Las muertas" se estrenará el próximo jueves 10 de septiembre. IMDB. El elenco incluye a Paulina Gaitán, Arcelia Ramírez, Joaquín Cosío, Alfonso Herrera, Mauricio Isaac, Enrique Arreola, Fernando Bonilla, Leticia Huijara, Carlos Aragón y Kristyan Ferrer. La dirección estuvo a cargo de Luis Estrada, mientras que el guion fue escrito por Estrada junto a Jaime Sampietro y Rodrigo Santos.

¿Y cuándo se podrá ver? Según anunció la plataforma de streaming hace pocos días, Las muertas estará disponible en Netflix el próximo jueves 10 de septiembre.