Netflix: dos exitosas series argentinas tendrán su segunda temporada y ya se asegura el furor

Argentina tiene grandes éxitos en Netflix y la locura no para. Todos los detalles sobre las dos series que seguirán presentes en la app.

El streaming argentino sigue generando éxitos que cautivan a la audiencia, y el público, fiel a su estilo, ya reclama más. Dos de las producciones más comentadas del momento en la plataforma de Netflix, Viudas Negras: P*tas y chorras y En el barro, podrían tener una segunda temporada. Mientras una ya está confirmada y hasta tiene una nueva estrella en su elenco, la otra se encuentra en etapa de negociaciones, lo que demuestra el buen momento que atraviesa la ficción nacional.

en el barro Todo sobre las series icónicas del año La serie En el barro ya grabó una segunda entrega de capítulos y mantiene a una gran cantidad de aficionados frente a la pantalla. La gran noticia para los fanáticos es la incorporación de la China Suárez como la nueva estrella de la producción. De esta forma, la ficción dirigida por Sebastián Ortega se asegura una nueva temporada que promete una trama llena de drama, acción y nuevas sorpresas.

Por otro lado, la serie Viudas negras: P*tas y chorras se encuentra en una etapa diferente. La ficción, que fusiona el humor negro con el thriller, está en negociaciones para una nueva temporada, que podría comenzar a filmarse el próximo verano. Sin embargo, la filmación está sujeta a las agendas de sus actrices principales, Pilar Gamboa y Malena Pichot, quienes encarnan a una dupla de mujeres que se reencontró para enfrentar las consecuencias de su pasado.

viudas negras serie La primera temporada de En el barro narra la historia de un grupo de mujeres sin experiencia previa en el mundo carcelario que son trasladadas a la prisión de La Quebrada. En el camino, el vehículo que las transporta se hunde en el río y, tras un esfuerzo por escapar, cinco sobrevivientes alcanzan la orilla. Unidas por la experiencia extrema, estas mujeres deberán enfrentar la hostilidad del régimen carcelario y las distintas "tribus" que controlan la vida cotidiana en la prisión.

En Viudas negras: P*tas y chorras, la historia se centra en Maru (Pilar Gamboa) y Mica (Malena Pichot). Maru, quien aparenta una vida ordenada en un barrio cerrado, se reencuentra con Mica, y el encuentro revive un secreto compartido: en su juventud, ambas formaron un dúo de "viudas negras" que drogaban a hombres para robarles. La narrativa se centra en el reencuentro y en cómo ambas se ven obligadas a enfrentar las consecuencias de su pasado delictivo.