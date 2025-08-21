Está en Netflix: Robert De Niro protagoniza una serie política sobre ciberataque que te volará la cabeza

Robert De Niro es sinónimo de garantía y Netflix lo sabe. En la plataforma podés encontrar una de sus mejores series.

Netflix no deja de sorprender a sus suscriptores y, hace pocos meses, apostó a lo grande con una serie de espías que tiene como protagonista a una de las leyendas vivas del cine. El gigante del streaming sigue reforzando su catálogo de contenidos originales con el objetivo de mantener su liderazgo en el mercado, y esta nueva producción tiene todos los ingredientes para ser un éxito mundial.

dia cero serie (1) De Niro la rompe en todo lo que hace. Captura de tráiler La gran noticia es que el aclamado actor Robert De Niro es el protagonista de la nueva serie. Con 82 años, la leyenda de Hollywood se embarcó en un nuevo y desafiante papel que lo aleja de sus habituales roles en la pantalla grande. El actor, con una extensa carrera que incluye clásicos del cine como El Padrino, Taxi Driver y Goodfellas, demuestra que su talento y versatilidad no tienen límites, atreviéndose a explorar un género que, si bien ha transitado en el cine, será una experiencia completamente nueva en la televisión.

dia cero serie Gran parte del elenco de Día Cero. La serie en cuestión se llama Día Cero y ha sido descrita como un thriller de espionaje que mantendrá al público al borde del asiento. La trama se centra en el Agente Especial Edward Morris, un agente de la CIA que lleva 30 años en el servicio, justo antes de retirarse. En su último día, un evento inesperado lo obliga a dejar todo de lado para resolver un caso que pondrá a prueba todas sus habilidades y que lo arrastrará a una conspiración internacional.