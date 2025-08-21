Quién es Martín Rodríguez, el actor sanjuanino que triunfa en "En el barro"

Martín Rodríguez, actor sanjuanino, brilla en En el barro, la nueva serie de Netflix que se posiciona entre lo más visto en español.

El actor de En el barro suma una nueva producción internacional a su experiencia.Foto: David Christopher Lee for Davids Guide

En el barro, la nueva serie de Netflix, se posiciona rápidamente como una de las producciones más vistas de la plataforma, llegando a ser lo más visto en español. Esta historia, spin-off de El Marginal, destaca no solo por su trama atrapante sino también por las actuaciones de su elenco.

Entre los protagonistas se encuentra Martín Rodríguez, actor oriundo de San Juan, quien interpreta a Alan, un agente penitenciario que comienza a acercarse al personaje de Valentina Zenere dentro de la cárcel. A lo largo de la serie, Alan se enfrenta a profundos dilemas éticos y personales derivados de su trabajo en el entorno carcelario.

Otras producciones destacadas en Netflix de Martín Rodríguez Rodríguez no es ajeno al éxito en Netflix. A sus 47 años, ya formó parte del elenco de Griselda, protagonizada por Sofía Vergara, donde interpretó a Jorge “Rivi” Ayala. Además, cuenta con experiencia en producciones internacionales como Zanahoria, El tiempo y el viento, La habitación de Leo, San Martín y el cortometraje Quimera, de Tomás Vergara.

Captura de pantalla 2025-08-20 133234 El actor de En el Barro que formó parte del elenco de Griselda junto a Sofía Vergara. Foto: Instagram En En el barro, Alan forma parte de un elenco sólido y reconocido, que incluye a Gladys “La Borges” Guerra (Ana Garibaldi), Sergio Antín (Gerardo Romano), Rita Cortese y Valentina Zenere, entre otros. La interacción de Alan con estos personajes refuerza la tensión y profundidad de la trama.