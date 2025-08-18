¡No es un regreso cualquier! Juana Molina vuelve a actuar, luego de treinta años: qué personaje interpreta en "En el barro"

La destacada actriz forma parte del elenco de la serie de Sebastián Ortega que está siendo un éxito en Netflix. En la nota, los detalles.

No hay dudas de que cada vez que Sebastián Ortega lanza una serie, es un éxito. El pasado jueves 14 de agosto, Netflix sumó a su catálogo la propuesta En el barro, un spin-off de El Marginal, pero esta vez la historia transcurre en una prisión femenina, explorando nuevas tramas y personajes dentro del universo de la ficción original.

Con un total de ocho episodios, En el barro, actualmente, es la serie más vista en la plataforma en Argentina. "Cinco mujeres reclusas crean un lazo único tras un accidente mortal, pero la corrupción y las luchas de poder en una cárcel despiadada amenazan con destruirlas", cuenta la sinopsis oficial.

Mirá el trailer de En el barro En El Barro Tráiler Oficial Netflix Ana Garibaldi; Valentina Zenere; Rita Cortese; Lorena Vega; Marcelo Subiotto; Carolina Ramírez; Ana Rujas, son las protagonistas de esta serie. En la propuesta, también han participado otras grandes y destacadas figuras. Y hubo una participación en El el barro que no pasó desapercibida: la de Juana Molina. La artista, que decidió elegir el camino de la música desde hace un tiempo, regresó a la actuación después de 30 años. Molina es recordada por su propio programa humorístico titulado Juana y sus hermanas, emitido en Canal 13 entre 1991 y 1993.

En la serie de Ortega, Juana interpreta a Piquito, un personaje que era transa y adicta, se crió en la calle y se fue de su casa de chiquita. "Es la loquita del penal", describen desde la plataforma, pero no es agresiva, ni una real amenaza aunque lo parezca. Además anda de acá para allá con "Bubi", su conejo de trapo. "Impune, se mete donde no debe y dice lo que no hay que decir. Sin embargo, todas sus mentiras y delirios guardan un lugar de verdad. Pulula por todos lados, hace mandados a cambio de quedarse con algo, y por eso conoce numerosos secretos de La Quebrada. Hay varias 'leyendas' alrededor de su locura, pero todas son inciertas", continúa la descripción.

Juana Molina en En el barro 2 La actriz interpreta a "Piquito" en la serie "En el barro". Instagram Barroserie. Asimismo, Juana Molina hizo un video para promocionar la serie y dio detalles sobre su personaje: "Soy amiga de Gladys, me hago amiga de la Zurda y de todos porque para mí la amistad es lo más importante".