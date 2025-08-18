Netflix: el documental basado en un ex combatiente de Afganistán que estrena pronto

La película llega para presentar la historia de tres soldados Navy SEAL que luchan contra los traumas luego de Irak y Afganistán.

El documental de Netflix que no te vas a querer perder.

Netflix estrenará In Waves and War, un documental que cosechó buenas críticas en los festivales del último año. Esta película de pocos minutos muestra el talento de dos directores: Jon Shenk (Atleta A) y Bonnie Cohen (The White House Effect) para mantenerte entretenido y emocionarte.

¿De qué trata este documental? Este documental está inspirado en la historia real de Marcus Capone, un SEAL de la marina, y muestra su lucha contra el TEPT, lesiones cerebrales traumáticas y depresión luego de regresar a Estados Unidos desde Afganistán. A él los tratamientos tradicionales ya no lo ayudan.

netflix, documental El documental de Netflix que combina animaciones y entrevistas. Archivo. Por este motivo, la esposa de este combatiente explora nuevas alternativas y descubre una innovadora terapia psicodélica no aprobada en EEUU que le resulta mucho mejor. Frente a las mejoras y la alta tasa de suicidios dentro del ejército norteamericano, el caso de Marcus se convierte en una excelente inspiración.

El documental dura 108 minutos y estrenará en noviembre. Lo destacable de este film es que combina entrevistas íntimas, algunas animaciones y una investigación de vanguardia. Durante ese tiempo, se explora la vida de tres combatientes que encuentran esperanza y sanación después de un momento tan traumático como lo es la guerra.