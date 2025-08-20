Quién es la actriz detrás de La Gallega en la serie "En el barro" de Netflix

En el barro se posiciona como una de las series más vistas de Netflix y "La Gallega" logró despertar tanto miedo como fascinación.

La nueva serie de Netflix En el barro se ubicó como la más vista en idioma español en todo el mundo. Con una historia atrapante ambientada en una cárcel y un elenco de actrices de primer nivel, la producción se impuso rápidamente entre el público. En Argentina, una de las actuaciones que más llamó la atención fue la de “La Gallega”.

La trama funciona como un spin-off de El Marginal y transcurre dentro de la cárcel de mujeres “La Quebrada”. Allí conviven mujeres tan fuertes como peligrosas. Entre ellas se destacan Ana Garibaldi retomando su papel de “La Borges”, Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Carolina Ramírez, María Becerra y Ana Rujas, quien da vida a “La Gallega”.

en el barro En el barro se destaca por sus actuaciones de primer nivel. Foto: Archivo Quién es Ana Rujas, quien da vida a La Gallega en Netflix La actriz madrileña interpreta a una mujer que dejó España para seguir a un delincuente profesional en su carrera criminal. Durante una década, ambos encabezaron robos millonarios a bancos y casinos. Sin embargo, tras una serie de acontecimientos con su pareja, terminó tras las rejas en “La Quebrada”.

Ana Rujas comenzó su carrera como modelo a los 16 años y luego se formó en actuación y guion. Ha trabajado en teatro, cine y televisión, y en España ganó gran reconocimiento con la serie Cardo. Su desembarco en la producción de Sebastián Ortega la convirtió en una de las revelaciones más comentadas por el público argentino.