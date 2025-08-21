Si tu memoria falla, debes tomar estas 3 vitaminas

Basta con revisar la dieta y darle espacio a estas vitaminas si falla tu memoria. Además, de tomar sol algunos minutos al día.

La memoria se desgasta cuando el cuerpo no recibe lo que necesita. Olvidar nombres, repetir preguntas o sentir que la mente se apaga en medio de una conversación no siempre tiene que ver con la edad. Muchas veces, el problema está en la nutrición y la falta de vitaminas.

La memoria falla por falta de vitaminas El cerebro es una máquina que trabaja a toda hora y necesita energía limpia para funcionar. Entre sus combustibles se encuentran las vitaminas, que no solo sostienen la producción de neurotransmisores, sino que también ayudan a mantener las conexiones entre neuronas. Cuando hay un déficit, los recuerdos se vuelven difusos y la atención se fragmenta con facilidad.

Una de las vitaminas más asociadas con la memoria es la B12, presente en carnes, pescados y lácteos. Su falta genera lentitud mental, cansancio y olvidos frecuentes. Lo más sorprendente es que muchas personas que consumen proteína animal igual tienen niveles bajos, porque la absorción disminuye con el tiempo y pasa desapercibida hasta que los síntomas se vuelven intensos.

Tostadas de aguacate con tomate cherry para un brunch perfecto Foto: Shutterstock La segunda vitamina fundamental es el ácido fólico o B9, que se obtiene de hojas verdes, aguacate y legumbres. Está directamente ligado al rendimiento cognitivo, ya que interviene en la formación de neurotransmisores y en la reparación de células nerviosas. Un nivel insuficiente provoca que la memoria inmediata falle y que los procesos de concentración se interrumpan.