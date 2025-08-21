Si tu memoria falla, debes tomar estas 3 vitaminas
Basta con revisar la dieta y darle espacio a estas vitaminas si falla tu memoria. Además, de tomar sol algunos minutos al día.
La memoria se desgasta cuando el cuerpo no recibe lo que necesita. Olvidar nombres, repetir preguntas o sentir que la mente se apaga en medio de una conversación no siempre tiene que ver con la edad. Muchas veces, el problema está en la nutrición y la falta de vitaminas.
La memoria falla por falta de vitaminas
El cerebro es una máquina que trabaja a toda hora y necesita energía limpia para funcionar. Entre sus combustibles se encuentran las vitaminas, que no solo sostienen la producción de neurotransmisores, sino que también ayudan a mantener las conexiones entre neuronas. Cuando hay un déficit, los recuerdos se vuelven difusos y la atención se fragmenta con facilidad.
Una de las vitaminas más asociadas con la memoria es la B12, presente en carnes, pescados y lácteos. Su falta genera lentitud mental, cansancio y olvidos frecuentes. Lo más sorprendente es que muchas personas que consumen proteína animal igual tienen niveles bajos, porque la absorción disminuye con el tiempo y pasa desapercibida hasta que los síntomas se vuelven intensos.
La segunda vitamina fundamental es el ácido fólico o B9, que se obtiene de hojas verdes, aguacate y legumbres. Está directamente ligado al rendimiento cognitivo, ya que interviene en la formación de neurotransmisores y en la reparación de células nerviosas. Un nivel insuficiente provoca que la memoria inmediata falle y que los procesos de concentración se interrumpan.
La tercera es la vitamina D, conocida por su vínculo con la salud ósea, pero también crucial para el cerebro. Pasar poco tiempo al sol hace que sus valores bajen y eso afecta el estado de ánimo, el aprendizaje y la retención de información. No es casualidad que muchas personas que trabajan en espacios cerrados experimenten lagunas mentales.