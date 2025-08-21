Así es la sensual bailarina de Manuel Turizo que enamora a los argentinos
Mientras Manuel Turizo brilla con su carisma y sus canciones, su bailarina aporta un magnetismo sensual a la propuesta.
Manuel Turizo conquistó a los argentinos en su reciente show en Buenos Aires y dejó al público con el corazón acelerado. El cantante colombiano presentó sus éxitos, estrenó temas de su nuevo álbum “201” y regaló una velada cargada de ritmo, pasión y cercanía con la gente. Pero su bailarina se robó flashes y comentarios.
La bailarina que derrocha sensualidad
Se trata de Paige Lillian, la bailarina rubia que acompaña a Manuel Turizo. Sus movimientos hipnóticos y la química que muestra con el artista en cada coreografía encienden los ánimos. Muchos aseguran que es imposible apartar la vista cuando ella entra en acción.
Con miles de seguidores en redes sociales, Paige ya es una estrella en plataformas como Instagram y TikTok. Sus videos superan reproducciones de manera constante y la muestran en ensayos, presentaciones y fragmentos de shows. Su estilo provocador genera comentarios en distintas partes del mundo, pero en Argentina su presencia dejó una huella difícil de borrar. Ella es estadounidense y ex porrista.
El espectáculo del 18 de agosto combinó canciones de amor, desamor y energía caribeña con un despliegue escénico que reflejó la esencia de Turizo. Entre luces, efectos y coristas, las coreografías marcaron un sello particular. Allí, Paige tuvo un rol central: fue la compañera que transformó cada tema en un show dentro del show.
Los faná
ticos notaron que la química entre Manuel Turizo y su bailarina parecía una historia aparte. Algunos incluso bromearon en redes sobre la intensidad con la que bailan y la forma en que los hipnotiza. Esa complicidad escénica fue uno de los temas más comentados después del concierto.