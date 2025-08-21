Así es la sensual bailarina de Manuel Turizo que enamora a los argentinos

Mientras Manuel Turizo brilla con su carisma y sus canciones, su bailarina aporta un magnetismo sensual a la propuesta.

Manuel Turizo conquistó a los argentinos en su reciente show en Buenos Aires y dejó al público con el corazón acelerado. El cantante colombiano presentó sus éxitos, estrenó temas de su nuevo álbum “201” y regaló una velada cargada de ritmo, pasión y cercanía con la gente. Pero su bailarina se robó flashes y comentarios.

La bailarina que derrocha sensualidad Se trata de Paige Lillian, la bailarina rubia que acompaña a Manuel Turizo. Sus movimientos hipnóticos y la química que muestra con el artista en cada coreografía encienden los ánimos. Muchos aseguran que es imposible apartar la vista cuando ella entra en acción.

Embed - Nunca Fuimos Realmente Extraños... Con miles de seguidores en redes sociales, Paige ya es una estrella en plataformas como Instagram y TikTok. Sus videos superan reproducciones de manera constante y la muestran en ensayos, presentaciones y fragmentos de shows. Su estilo provocador genera comentarios en distintas partes del mundo, pero en Argentina su presencia dejó una huella difícil de borrar. Ella es estadounidense y ex porrista.

Embed - Heard It Was Hot In Mexico & It’s About To Get Hotter El espectáculo del 18 de agosto combinó canciones de amor, desamor y energía caribeña con un despliegue escénico que reflejó la esencia de Turizo. Entre luces, efectos y coristas, las coreografías marcaron un sello particular. Allí, Paige tuvo un rol central: fue la compañera que transformó cada tema en un show dentro del show.

