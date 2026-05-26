Flor Vigna , quien ha destacado como bailarina en la escena mediática argentina, utilizó su perfil para contarle a su comunidad que atraviesa un momento delicado de salud , pero lejos de quedarse en la angustia, transformó la noticia en un poderoso mensaje de empoderamiento personal. En un video íntimo y con la personalidad que la caracteriza, contó su presente.

"Bueno, hace poquito me detectaron un quiste en la cabeza ", inició la grabación. Rápidamente se encargó de llevar calma a sus fanáticos: "Tranquilos, ya lo estoy tratando".

"Me prometí a mí misma, no solamente que me voy a curar, sino que esto me va a tirar para arriba. Me va a hacer enfrentar muchas cosas que yo tenía que ver, que no estaba viendo" , aseguró, para luego leer un texto que escribió en medio de este proceso de introspección, dedicado a quienes pudieran sentirse identificados.

Embed - Una reconocida bailarina relató el difícil diagnóstico que recibió y dio un fuerte mensaje: "En la cabeza"

"Quiero tirar varias partes de mí a la mierda. La versión obediente, la que siempre entendía todo. La que se adapta para no incomodar. La que prefería caer bien antes que sentirse libre. Porque siento que uno, sin darse cuenta, se va domesticando para encajar", comenzó.

En su descargo, la influencer reconoció haber padecido el "síndrome de la niña buena", una actitud que, según sus propias palabras, la fue "achicando" y "limitando": "No quiero gustarle a todos. No quiero gustarle a los otros. Quiero gustarme más a mí".

Con un tono firme, Vigna dejó en claro que hay una etapa de su vida que llegó a su fin, especialmente en lo que respecta a sus relaciones interpersonales. "El que se tenga que ir, que se vaya (...). Yo no negocio más. Porque hay lugares donde ya no quiero estar".

Para cerrar su conmovedor mensaje, la artista reflexionó sobre lo doloroso que resulta salir de la zona de confort, pero lo fundamental que es para evolucionar: "Siento que la autenticidad es el camino más incómodo. Sé que crecer duele. Pero no crecer duele más".