La inquietante serie policial de 7 episodios que se basa en hechos reales y está en streaming

Hay series policiales que impactan por la brutalidad del caso que narran. Pero también hay otras que resultan más perturbadoras, ya que obligan a preguntarse cómo alguien es capaz de llegar a ese punto. Cuando la violencia aparece dentro de una comunidad atravesada por la fe, las tradiciones y el fanatismo, el misterio deja de ser solamente policial.

Eso es exactamente lo que propone Por mandato del cielo (Under the Banner of Heaven), la miniserie estrenada en 2022 por FX para Hulu que hoy puede verse en Disney Plus . Basada en el libro de no ficción de Jon Krakauer y protagonizada por Andrew Garfield y Sam Worthington , la producción toma un crimen real para construir uno de los thrillers más tensos y absorbentes de los últimos años.

La serie comienza con el brutal asesinato de Brenda Wright Lafferty y su pequeña hija en un suburbio de Utah en 1984. El encargado de investigar el caso es Jeb Pyre, un detective profundamente religioso que pertenece a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A medida que Pyre se adentra en el caso, descubre que el crimen está profundamente ligado a los orígenes del fundamentalismo mormón. Allí descubre una red de fanatismo religioso y secretos familiares que lo obligan a cuestionar su propia fe y la rectitud de la institución a la que pertenece.

La narrativa entrelaza el presente de la investigación con flashbacks que exploran la evolución de la familia Lafferty y la historia primitiva de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La trama revela cómo las interpretaciones extremistas de las escrituras llevaron a hombres aparentemente normales a cometer actos atroces por "mandato divino".

A diferencia de otras series policiales que repiten fórmula una y otra vez, Por mandato del cielo no solo apuesta por la resolución del caso criminal, sino que explora cómo opera el poder dentro de estructuras religiosas rígidas y patriarcales.

El elenco es otro de los puntos destacados. Andrew Garfield, conocido por El sorprendente Hombre Araña, Red Social y Hasta el último hombre, brinda una de las mejores actuaciones de su carrera. A su lado aparecen Daisy Edgar-Jones, Sam Worthington y Wyatt Russell, en roles secundarios.

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Por mandato del cielo - Tráiler Subtitulado

La crítica la recibió con mucho entusiasmo, especialmente por sus actuaciones y la manera en que aborda el extremismo religioso sin caer en golpes bajos. Incluso entre comunidades online dedicadas al género policial sigue apareciendo como una recomendación recurrente.

Por mandato del cielo cuenta con 7 episodios. Es una serie incómoda, densa y que logra mantener la tensión en todo momento. Es de esas series que te quedan dando vueltas en la cabeza, no tanto por el crimen, sino por la facilidad con la que personas comunes pueden quedar atrapadas dentro de discursos extremos y cometer atrocidades en su nombre.