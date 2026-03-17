Esta serie policial de 6 episodios es una de las más originales del streaming

En el vasto mundo del streaming hay series que pasan desapercibidas. El género policial sigue siendo uno de los más buscados por el público. Historias de crímenes, detectives y secretos que se revelan poco a poco. Pero cuando a ese cóctel se le suma humor ácido y personajes poco convencionales, el resultado puede ser todavía más irresistible.

En Prime Video se encuentra disponible Deadloch, una serie australiana estrenada en 2023, que se convirtió en una de las propuestas más originales de la plataforma. La ficción regresa ahora al centro de la escena porque en pocos días estrenará su segunda temporada, un buen momento para descubrirla o ponerse al día con su primera entrega.

Deadloch parte de un esquema clásico: un asesinato en un pequeño pueblo y una investigación policial que intenta descubrir al culpable. Sin embargo, desde el primer episodio queda claro que la serie no quiere seguir las reglas habituales del género. El humor incómodo, los diálogos filosos y los personajes extravagantes la convierten en algo bastante diferente a la típica historia de detectives.

La trama se sitúa en Deadloch, un pequeño y tranquilo pueblo costero de Tasmania. Todo parece funcionar con normalidad hasta que aparece el cuerpo de un hombre en la playa. La investigación queda en manos de la sargento Dulcie Collins, una policía local meticulosa y algo rígida, que intenta mantener el control de una comunidad donde todos se conocen.

Pero la llegada de la detective Eddie Redcliffe, enviada desde Darwin para ayudar en el caso, cambia por completo la dinámica. Eddie es impulsiva, desordenada y bastante caótica, lo opuesto a Dulcie. A medida que el caso comienza a complicarse, la convivencia entre ambas se vuelve cada vez más caótica. De pronto comienzan a aparecer nuevos cuerpos y pistas extrañas, que comienzan a destapar una serie de secretos ocultos dentro del pueblo.

Uno de los aspectos más interesantes de esta serie es su origen. Fue creada por las comediantes australianas Kate McCartney y Kate McLennan, conocidas por su trabajo en televisión y por su estilo de humor satírico. Su intención era jugar con los clichés de las series policiales tradicionales, especialmente las llamadas Nordic noir, y darles una vuelta inesperada desde la comedia negra.

Deadloch - Trailer Oficial Subtitulado

Desde su estreno, Deadloch recibió muy buenos comentarios tanto de la crítica como del público. En Rotten Tomatoes, la primera temporada recibió un 100% de aceptación. Muchos destacaron su capacidad para mezclar humor y crimen sin perder tensión narrativa. También fue elogiada por su guion afilado, sus personajes femeninos complejos y su forma de jugar con las expectativas del espectador.

Para quienes disfrutan de las series policiales pero buscan algo distinto, Deadloch es una gran opción dentro de Prime Video. Con 6 episodios de una hora cada uno, es una propuesta con misterio, personajes memorables y un humor negro que la hace única. Con la segunda temporada programada para el 20 de marzo, es el momento perfecto para darle play y descubrir por qué es tan buena.