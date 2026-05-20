Netflix: la serie danesa de 4 temporadas sobre poder, ambición y política

El catálogo de Netflix tiene decenas de grandes producciones que muchas veces pasan desapercibidas por todos los estrenos del momento. Sin embargo, los fanáticos del drama político no pueden perderse una de las producciones nórdicas más aclamadas del último tiempo: Borgen.

Con 4 temporadas y 38 episodios, esta serie sigue los pasos de Birgitte Nyborg (interpretada de manera brillante por Sidse Babett Knudsen), una política centrista y carismática que, tras una inesperada carambola electoral, se convierte en la primera mujer en asumir el cargo de Primera Ministra de Dinamarca.

A partir de ese momento, la serie se transforma en una partida de ajedrez constante. Nyborg no solo debe lidiar con las feroces negociaciones para armar coaliciones de gobierno con partidos opuestos, sino también enfrentar el asedio de los medios de comunicación y el impacto devastador que la alta política empieza a tener en su vida familiar y su matrimonio.

¿Por qué es la opción perfecta para maratonear? Quienes ya la vieron destacan el realismo implacable de cada episodio, especialmente al retratar las feroces negociaciones que ocurren a espaldas del ojo público. En este sentido, para aquellos que disfrutaron de la crudeza de House of Cards o las tensiones corporativas de Succession, mirar Borgen no es una opción: es una obligación.