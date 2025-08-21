La miniserie brasileña de Netflix que expone una realidad sensible y arrasa en reproducciones

Estrenada hace pocos días, la miniserie impacta con una historia cruda sobre el tráfico de personas y rápidamente se ganó un lugar en el ranking de Netflix.

A un día de su estreno, la miniserie se ubica entre lo más visto en Netflix. Foto: Archivo

Netflix continúa sorprendiendo con producciones que se convierten en furor en cuestión de horas. Esta vez fue el turno de una miniserie brasileña que, con solo cuatro episodios, logró ubicarse entre lo más visto desde su estreno el pasado 20 de agosto.

Se trata de “Los Ríos del Destino”, conocida como Psicca en su título original, dirigida por Quico y Fernando Meirelles. Con un elenco encabezado por Domithila Cattete, Marleyda Soto y Lucas Galvino, la trama se sumerge en el corazón del Amazonas para abordar uno de los temas más duros y actuales: el tráfico de personas y la corrupción.

De qué trata “Los Ríos del Destino” La sinopsis oficial de Netflix adelanta: “Cuando una red de tráfico sexual secuestra a una adolescente, un pirata de río y una madre aguerrida emprenden una búsqueda por separado... hasta que se cruzan sus caminos”.

La historia sigue a Janalice, una joven que es secuestrada por una peligrosa organización criminal. Mientras lucha por sobrevivir en un escenario marcado por el abuso y la violencia, su madre inicia una desesperada y sangrienta búsqueda. En paralelo, un pirata del río también se ve envuelto en el conflicto, y sus caminos terminarán entrelazándose.

Con episodios cortos y dinámicos, la miniserie se puede ver de un tirón y logra mantener la tensión de principio a fin.