Netflix: si te gustó Peaky Blinders tienes que ver esta impactante serie

El próximo mes Netflix promete sorprender con estrenos cautivantes. El 25 de septiembre llegará al streaming “La Casa Guinness”. Se trata de la historia de la poderosa familia dueña de la famosa cervecería en el siglo XIX. Imperdible para los suscriptores.

La serie fue creada por Steven Knight (Peaky Blinders) y cuenta la historia de la familia haciendo hincapié en la consecuencias de la muerte de Sir Benjamin Guinness y el impacto que tuvo su testamento en sus hijos y en la sociedad de Dublín.

De alguna manera en esta serie se exploran las luchas por el poder, las traiciones, las ambiciones familiares y también el crecimiento del imperio cervecero

“Se vienen los problemas para la familia Guinness en este drama creado por Steven Knight («Peaky Blinders») que protagonizan Anthony Boyle y Louis Partridge”, señala la sinopsis de Netflix .

Esta serie dramática se centra en la muerte de Benjamin Guinness en 1868 y las consecuencias que tuvo la lectura de su testamento. No solo era el propietario de una cervecería sino que era el nieto de Arthur Guinness que firmó un contrato de arrendamiento de nueve mil años para la cervecería cervecería St. James's Gate en 1759.

El creador de la serie se refirió a esta historia y señaló a la “familia heredera de la cervecería más grande del mundo que se enfrenta a un reto singular: No arruinarlo todo. ¿La segunda prioridad? Hacer que Guinness sea aún más grande”, explicó.

Pero detrás del drama hay una red compleja que muestra en la serie la rivalidad entre los hermanos y la traición estratégica. También la historia posterior muestra a las generaciones siguientes afectadas por la “maldición Guinness” con una serie de accidentes trágicos, escándalos públicos y misteriosas muertes.

En tanto, el elenco principal de la serie está integrado por Anthony Boyle como Arthur Guinness, Louis Partridge como Edward Guinness, Emily Fairn como Anne Guinness y Fionn O'Shea como Benjamin Guinness.