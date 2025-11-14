Netflix: la película que transcurre en Málaga y ya es lo más recomendado del fin de semana

La película danesa que triunfa en Netflix y se volvió la opción ideal para ver este fin de semana.

El primer lugar de lo más visto en Netflix aún lo mantiene el gran film de Guillermo del Toro, Frankenstein. Sin embargo, el segundo puesto se lo llevó una comedia romántica danesa que vuelve a demostrar cómo este tipo de producciones nórdicas conquista al público en todo el mundo.

Se trata de Mango, una película de apenas noventa y seis minutos ideal para ver este fin de semana desde la comodidad del sillón, especialmente si sos de quienes disfrutan de historias esperanzadoras y románticas.

La cinta está dirigida por Mehdi Avaz y tiene como escenario los hermosos campos de Málaga. Su sinopsis oficial adelanta: “Una hotelera ambiciosa y su renuente hija hacen un viaje a Málaga, donde encuentran eso que les hacía falta en la idílica huerta de mangos de un granjero”. Esto deriva en una historia de amor y de reflexión sobre nuevas oportunidades en la vida.

• Josephine Park es Lærke

• Dar Salim es Alex