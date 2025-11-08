Las 5 razas de perros consideradas las más obedientes, según expertos

Hay razas de perros que se destacan por su inteligencia, facilidad de aprendizaje y predisposición para seguir órdenes. Si bien depende mucho de la crianza, al tener estas razas como mascotas puede facilitar la convivencia en casa.

La obediencia canina está directamente relacionada con la capacidad de concentración y el deseo de hacer sentir bien al dueño. Sin embargo, también influyen la constancia y el entrenamiento positivo. Los expertos coinciden en que, más allá de la raza, el cariño y la paciencia son fundamentales.

A través de muchos años y estudios, este perro ha sido considerado el más inteligente del mundo, el Border Collie aprende órdenes con rapidez y disfruta de los desafíos mentales. Su energía y capacidad de concentración lo hacen ideal para deportes como el agility o el pastoreo.

Además de su obediencia, utilizada como herramienta para tareas policiales y de rescate en la sociedad, este perro es equilibrado y leal. Su obediencia y sentido del deber lo convierten en un compañero protector y confiable.

El Golden Retriever combina su enorme capacidad para aprender órdenes con una personalidad cariñosa y amigable. Es uno de los perros preferidos para familias con niños y tareas de asistencia o terapia.

Los perros son mascotas amigables y compañeras. Foto: Pexels

Labrador Retriever: una de las mascotas más obedientes

Otro clásico de la obediencia. Su carácter sociable y su predisposición a trabajar junto a las personas lo hacen uno de los más fáciles de entrenar. Es ideal tanto como mascota familiar como perro de servicio.

perro PERRO razas de perro Foto: Labradores.shop El Labrador, entre las razas ideales para familias y tareas de asistencia. Foto: Archivo

Poodle o Caniche: una raza pequeña, pero muy inteligente

Detrás de su aspecto elegante, el Poodle esconde una mente brillante. Aprende rápido, responde bien al refuerzo positivo y se adapta fácilmente a distintos entornos, desde departamentos hasta casas con patio.

La clave de la obediencia está en el vínculo: un perro que confía en su dueño, lo escucha. Y aunque estas razas se destacan por su inteligencia, cualquier perro puede ser obediente si recibe amor, tiempo y educación adecuada.