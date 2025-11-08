Las 3 formas de cargar el celular cuando no hay luz en casa

Hay elementos en casa que pueden ayudarnos a cargar la batería del celular cuando estamos en apuros.

Los cortes de luz pueden ocurrir en cualquier momento y quedarse sin batería en el celular es una de las situaciones más molestas y estresantes. Afortunadamente, existen alternativas sencillas y efectivas para mantener tu teléfono cargado incluso sin electricidad.

Usar una batería portátil o power bank Es la opción más práctica y rápida. Las power banks almacenan energía y permiten cargar el celular varias veces sin necesidad de conectarlas a la red eléctrica. Lo ideal es tener una siempre cargada y lista para emergencias. Además, existen modelos portátiles que se recargan con energía solar, ideales para usar al aire libre o durante un viaje.

Power Bank Xiaomi Portada Las power banks son la mejor opción para cargar el celular sin luz. Imagen generada con IA Cargar el celular con una notebook Probablemente, es una de las cargas más lentas pero sirve para sacarnos del apuro hasta que vuelva la luz. Las computadoras portátiles pueden cargar el teléfono a través de un puerto USB.

Aprovechar el auto como fuente de energía Los cargadores para autos son una excelente alternativa. Solo necesitás el cable USB y el adaptador para el encendedor del vehículo. Mientras el motor esté encendido, el celular se cargará con normalidad.