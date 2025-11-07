Adiós al USB y pendrive: las nuevas formas de guardar información

Las memorias USB y pendrives quedaron atrás: hoy la nube y los discos SSD dominan el nuevo mundo del almacenamiento digital.

Durante años, los pendrives y memorias USB fueron los grandes aliados para guardar documentos, fotos y videos. Sin embargo, con el avance de la tecnología y el uso de la nube, estos dispositivos físicos comenzaron a quedar en el pasado. Hoy existen nuevas alternativas mucho más seguras, rápidas y con mayor capacidad de almacenamiento.

Tecnología: la era del almacenamiento en la nube El almacenamiento en la nube se volvió la opción preferida tanto para usuarios comunes como para empresas. Plataformas como Google Drive, OneDrive, iCloud o Dropbox permiten guardar archivos online y acceder desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Además, ofrecen sincronización automática y copias de seguridad que protegen la información ante pérdidas o daños del equipo.

Otra ventaja es la colaboración en tiempo real: varios usuarios pueden editar un mismo documento sin necesidad de enviarlo por correo o pasar archivos entre computadoras.

shutterstock_2476618657 Las memorias USB comienzan a ser reemplazadas por opciones más rápidas y seguras de almacenamiento. Foto: Shutterstock Discos SSD portátiles: velocidad y resistencia Si bien la nube domina el terreno, los discos SSD externos también ganaron popularidad. Son más pequeños, resistentes y hasta diez veces más rápidos que los antiguos pendrives. Su capacidad puede superar los 2 TB y permiten transferir grandes volúmenes de datos en segundos, algo ideal para diseñadores, fotógrafos o creadores de contenido.