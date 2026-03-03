Ese celular viejo es un verdadero tesoro: 10 usos inesperados

Todos tenemos uno. Ese celular que fue imprescindible durante años y hoy descansa en un cajón, con la pantalla intacta pero sin uso. Lo cambiamos por un modelo más nuevo y quedó relegado. Sin embargo, ese dispositivo todavía puede ser útil y, con un poco de creatividad, convertirse en un aliado cotidiano.

Reutilizar un smartphone antiguo no solo evita un gasto innecesario. También reduce el impacto ambiental de los residuos electrónicos. Y lo mejor: no hace falta ser experto en tecnología para darle una segunda oportunidad.

Una de las formas más sencillas de aprovecharlo es convertirlo en asistente virtual fijo. Conectado a un parlante y siempre enchufado, puede responder preguntas, poner música o recordarte pendientes. Es una manera económica de sumar funciones inteligentes a la casa.

También puede servir como cámara de monitoreo. Con aplicaciones específicas, el equipo viejo transmite imágenes hacia tu teléfono actual. Es útil para vigilar una habitación, controlar la entrada del hogar o incluso supervisar a una mascota cuando no estás.

En hogares con bebés, puede funcionar como monitor de audio y video. Basta con instalar una app adecuada para recibir alertas ante cualquier movimiento o sonido. Una solución práctica sin necesidad de comprar dispositivos adicionales.

Soluciones prácticas para la rutina diaria

Si el control remoto se pierde con frecuencia, el teléfono antiguo puede reemplazarlo. Algunas aplicaciones permiten manejar el televisor desde la pantalla del celular, ya sea por infrarrojo o conexión Wi-Fi. Solo hay que sincronizar ambos equipos.

celular hijo2 Batería que dura menos, recalentamiento y consumo raro de datos pueden ser la primera pista de que un intruso espía el celular de tus hijos. shutterstock

Otra alternativa interesante es usarlo como reproductor exclusivo de música o videos. Dejarlo conectado a un parlante convierte ese dispositivo olvidado en un centro de entretenimiento permanente. Así liberás espacio y batería en tu celular principal.

Incluso puede transformarse en un marco digital. Con una aplicación que reproduzca fotos en secuencia, ese viejo teléfono puede exhibir recuerdos familiares en una mesa o estantería.

Ideal para el auto y el ejercicio

En viajes largos, puede convertirse en GPS independiente. Descargar mapas offline y colocarlo en un soporte permite usarlo exclusivamente para navegación. De ese modo, el celular principal queda disponible para llamadas o emergencias.

Si practicás deporte, también puede acompañarte. Instalar aplicaciones para registrar entrenamientos lo transforma en un compañero ideal para correr o andar en bicicleta, sin exponer tu equipo más nuevo a golpes o caídas.

Y si buscás desconectarte por la noche, ese smartphone puede funcionar como despertador fijo. Configurarlo con una app de alarmas y dejarlo enchufado en la mesa de luz ayuda a mantener el celular principal lejos de la cama y reducir distracciones antes de dormir.

Antes de pensar en desecharlo, vale la pena mirar ese viejo teléfono con otros ojos. Puede seguir siendo útil, práctico y funcional. A veces, lo que parece obsoleto todavía tiene mucho para ofrecer.