Cómo identificar si tu celular tiene un malware preinstalado antes de comprarlo

La compra de un celular nuevo puede estar acompañada de riesgos invisibles. Descubre cómo detectar posibles amenazas de malware antes de usar tu dispositivo.

El malware Keenadu se infiltra en el firmware de dispositivos Android antes de ser usado por el usuario.

La compra de un nuevo celular Android en 2026 implica mucho más que comparar especificaciones o buscar la mejor oferta. Con la creciente amenaza de malware preinstalado, como Keenadu, la seguridad se ha convertido en una prioridad, especialmente después de que expertos en ciberseguridad de Kaspersky alertaran sobre este problema. El malware es capaz de infiltrarse en los dispositivos incluso antes de que el usuario los saque de la caja, lo que obliga a consumidores y empresas a extremar precauciones al adquirir nuevos dispositivos.

Android-Malware - Interna 3 Para evitar riesgos, compra solo en tiendas oficiales y verifica las actualizaciones de seguridad. Shutterstock El riesgo de malware preinstalado A diferencia de otros tipos de malware, Keenadu tiene la capacidad de integrarse directamente en el firmware del dispositivo durante el proceso de fabricación o distribución, lo que lo hace invisible para el usuario promedio y extremadamente difícil de eliminar. Este tipo de amenaza representa un peligro en mercados emergentes como América Latina, donde se han reportado miles de casos de dispositivos comprometidos, especialmente en países como Brasil.

Para evitar caer en este tipo de riesgos al comprar un celular nuevo, expertos recomiendan seguir varias pautas que pueden ayudar a garantizar que el dispositivo adquirido sea seguro y libre de malware:

Comprar solo en tiendas y canales oficiales: Evitar adquirir teléfonos en sitios web poco conocidos o revendedores informales. Las tiendas autorizadas tienen un control más riguroso sobre la calidad y seguridad de los dispositivos.}

Evitar adquirir teléfonos en sitios web poco conocidos o revendedores informales. Las tiendas autorizadas tienen un control más riguroso sobre la calidad y seguridad de los dispositivos.} Verificar el fabricante y las actualizaciones de seguridad: Investiga si el fabricante del dispositivo publica actualizaciones de seguridad periódicas y si el modelo tiene soporte activo. Consultar foros y reseñas especializadas puede ser útil para conocer los antecedentes del dispositivo.

Investiga si el fabricante del dispositivo publica actualizaciones de seguridad periódicas y si el modelo tiene soporte activo. Consultar foros y reseñas especializadas puede ser útil para conocer los antecedentes del dispositivo. Mantener el sistema y las aplicaciones actualizadas: Al encender el dispositivo por primera vez, asegúrate de que el sistema operativo y las aplicaciones estén actualizadas, ya que las actualizaciones corrigen vulnerabilidades de seguridad.

Al encender el dispositivo por primera vez, asegúrate de que el sistema operativo y las aplicaciones estén actualizadas, ya que las actualizaciones corrigen vulnerabilidades de seguridad. Instalar una solución de seguridad confiable: Usar un antivirus para móviles es esencial para detectar amenazas ocultas y bloquear aplicaciones sospechosas.

Usar un antivirus para móviles es esencial para detectar amenazas ocultas y bloquear aplicaciones sospechosas. Configurar el dispositivo desde cero: Si es posible, evita restaurar copias de seguridad automáticas. Configura el teléfono manualmente e instala solo las aplicaciones necesarias desde fuentes oficiales.

Si es posible, evita restaurar copias de seguridad automáticas. Configura el teléfono manualmente e instala solo las aplicaciones necesarias desde fuentes oficiales. Revisar los permisos de las aplicaciones del sistema: Asegúrate de que las aplicaciones del sistema no tengan privilegios elevados sin tu consentimiento, especialmente aquellas que gestionan funciones críticas, como el desbloqueo facial o la pantalla de inicio. android Mantén el sistema y las aplicaciones actualizadas para corregir vulnerabilidades de seguridad en tu dispositivo. Imagen generada con IA Cómo actúa Keenadu y por qué es tan peligroso Keenadu es un malware avanzado que puede venir preinstalado o integrarse en aplicaciones del sistema. En su versión más peligrosa, actúa como una puerta trasera que permite a los ciberdelincuentes tomar control total del dispositivo, instalar software malicioso sin autorización y acceder a la información almacenada. En variantes menos complejas, el malware se integra en aplicaciones del sistema, lo que le otorga privilegios elevados y la capacidad de modificar el dispositivo a su antojo.

El verdadero peligro radica en que Keenadu puede infiltrarse en el celular mucho antes de que el consumidor lo reciba, rompiendo la confianza en la cadena de suministro. Además, aplicaciones infectadas en tiendas oficiales como Google Play, como las que controlan cámaras inteligentes, han acumulado cientos de miles de descargas antes de ser eliminadas.