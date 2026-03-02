Motorola presenta el edge 70 fusion: qué trae de nuevo este celular y cuánto cuesta en Argentina

Motorola anunció oficialmente el desembarco del edge 70 fusion en Argentina , un celular que redefine la elegancia con su diseño quad-curved. Este equipo no solo destaca por su estética futurista, sino que integra inteligencia artificial avanzada para potenciar la productividad y la fotografía móvil de alta fidelidad en un formato sumamente ergonómico.

El lanzamiento marca un hito en el mercado local, posicionando a la marca como líder en innovación tecnológica accesible. Con un enfoque en la durabilidad extrema y la integración fluida de hardware de última generación, este modelo busca seducir a los usuarios que no quieren elegir entre estilo y rendimiento. La apuesta por materiales inspirados en textiles refuerza la identidad visual única de esta nueva serie.

El motorola edge 70 fusion fue desarrollado con foco en comodidad , elegancia y resistencia. Su diseño quad-curve permite que el vidrio frontal se integre suavemente con la parte trasera, eliminando aristas. ¿Quién no querría un dispositivo que combine una silueta refinada con la dureza de un estándar militar?

Este celular no solo es una pieza estética con acabados en nylon y lino; también es un tanque. Cuenta con certificación IP68 e IP69 contra agua y polvo, además de la certificación militar MIL-STD-810H y protección Corning Gorilla Glass 7i. Es, sin dudas, uno de los equipos más resistentes dentro de su categoría en Argentina .

El apartado fotográfico marca un antes y un después para Motorola al ser el primer smartphone del mundo en integrar el sensor Sony LYTIA 710. El sistema de cámaras del edge 70 fusion se compone de un sensor principal de 50 MP con estabilización óptica (OIS) y un lente ultrawide + macro de 13 MP.

La pantalla de 144 Hz del Motorola edge 70 fusion ofrece una fluidez inigualable y colores validados por Pantone.

La inteligencia artificial moto ai potencia los resultados mediante su Motor de Mejora de Fotos, optimizando color y detalle automáticamente. Además, funciones como Signature Style permiten aplicar estéticas personalizadas. Para las selfies, su cámara frontal de 32 MP con grabación en 4K asegura una nitidez superior a los estándares tradicionales de 1080p.

Motorola Edge 70 fusion - Interna 2 Con el sensor Sony LYTIA 710, este Motorola captura imágenes con un nivel de detalle profesional gracias a moto ai. Motorola

Pantalla inmersiva y potencia Snapdragon

La experiencia visual es otro punto fuerte. El Motorola edge 70 fusion incorpora la primera pantalla quad-curva de 144 Hz con validación de color Pantone. Con un tamaño de 6,78 pulgadas y resolución 1.5K Super HD, este panel alcanza un brillo máximo de 5200 nits, ideal para el uso bajo el sol radiante de Argentina.

Bajo el capó, corre la plataforma Snapdragon 7s Gen 3, optimizada para multitarea y gaming. Su batería de 5200 mAh se complementa con la carga rápida TurboPower de 68W, permitiendo recuperar autonomía para todo el día en cuestión de minutos. Además, incluye la práctica función de power sharing para cargar otros dispositivos compatibles.

Motorola Edge 70 fusion - Interna 3 El acabado inspirado en lino y nylon del edge 70 fusion destaca por su elegancia y su alta resistencia IP69. Motorola

Disponibilidad y precio en Argentina

El Motorola edge 70 fusion ya se encuentra disponible en Argentina desde $899.999 en color Pantone Silhouette. Los usuarios interesados en el tono Pantone Country Air deberán esperar solo unos días más para su desembarco oficial en las tiendas.

Este lanzamiento promete sacudir el segmento premium del país, ofreciendo características de gama alta a un precio sumamente competitivo. La combinación de materiales innovadores y capacidades de IA locales posicionan a este celular como una de las opciones más sólidas para renovar el equipo este 2026.