Motorola en modo oferta: el Moto G86 5G baja de precio y sacude la gama media en Argentina

Motorola viene fuerte en la gama media, pero el Moto G86 5G no se presenta como “uno más”. En un mercado donde los precios suelen empujar a recortar prestaciones, Mercado Libre lo puso en vidriera con una oferta que lo vuelve protagonista. El equipo apuesta por una receta ambiciosa: pantalla de calidad, buena memoria, cámaras con grabación 4K y una batería grande para bancarse el día sin estar pendiente del cargador. La clave es si todo eso se traduce en un celular realmente equilibrado para el uso cotidiano en Argentina.

En mano, el Moto G86 se apoya en un punto sensible para el usuario promedio: la experiencia de pantalla. Trae panel pOLED con protección Gorilla Glass 7i, un combo que suele rendir bien en brillo, contraste y respuesta táctil, además de ofrecer un plus de resistencia ante golpes y rayones.

Motorola apuesta por un gran rendimiento En rendimiento, la configuración acompaña con números que hoy pesan: 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, con la ventaja de poder ampliar hasta 1 TB vía microSD. Para quien hace fotos, descarga series, usa apps pesadas o necesita espacio para trabajo, ese margen evita el clásico “me quedé sin memoria” a los pocos meses. Y suma un detalle importante para vida útil: viene con Android 15, lo que lo alinea con las versiones más recientes del sistema y mejora la proyección a futuro.

Moto g86a Con cámaras de 50 MP, grabación 4K y batería de 5.200 mAh, el G86 destaca en versatilidad. Motorola Cámaras 50 MP y video 4K: un celular versátil sin prometer magia En cámaras, Motorola apuesta por un set completo para el rango medio. La trasera combina un sensor principal de 50 MP con apertura f/1.88 y un gran angular/macro de 8 MP. La frontal, en tanto, sube a 32 MP, y el dato que más destaca es que permite grabación 4K tanto adelante como atrás, con opciones de formato vertical y tasas estándar para redes.

El listado de funciones es largo y apunta a la versatilidad: Night Vision, modo retrato, pro, cámara lenta, panorámica, doble captura de video, reconocimiento por IA, Google Lens y más. En la práctica, el diferencial no es solo “cuántos modos tiene”, sino cuánto ayuda a resolver situaciones típicas: fotos nocturnas aceptables, retratos correctos y video con buen detalle cuando hay luz. El zoom, como en la mayoría de los gama media, es digital (hasta 10x en fotos), útil para salir del paso, pero no para esperar resultados ópticos.